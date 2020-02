Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in Lombardia.VARIEConvegno “Roadshow cronicità”, serie di incontri regionali, realizzati da motore sanità, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del mondo sanitario regionale, insieme a istituzioni e associazioni di pazienti.Palazzo Pirelli - Sala Pirelli, via F. Filzi 22 (ore 8.30)Presentazione progetti Base Milano e Ventura Projects per la Milano Design Week 2020Base, via Bergognone 34 (ore 10.00)Conferenza stampa per il fermo di un 45enne indiziato per il reato di rapina aggravata.Questura di Milano - Sala cronisti, via Fatebenefratelli 11 (ore 11.00)Inaugurazione e presentazione del palinsesto dell’iniziativa “Chorus Days: il primo festival diffuso per aprire scuole ed enti musicali milanesi alla città”.Lounge di BASE Milano, via Bergognone 34 (ore 18.30) (Rem)