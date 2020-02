Violenza donne: a San Valentino Polizia di Stato lancia progetto "...questo non è amore" a Porta di Roma

- In occasione del San Valentino, la giornata tradizionalmente dedicata agli innamorati, il camper della Polizia di Stato del progetto "...questo non è amore" sarà presente nel centro commerciale Porta di Roma. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani e l'opinione pubblica sul femminicidio e sulla violenza nei confronti delle donne. Saranno distribuiti, oltre ai vari gadget dell'iniziativa, degli opuscoli, che, con i dati in possesso delle forze di polizia, fanno il punto sull'attività di repressione ai reati di maltrattamento, stalking, violenza sessuale ed omicidio, nonché sull'attività di prevenzione promossa dalla Polizia di Stato attraverso gli strumenti dell'informazione, dell'educazione e dell'ascolto. Chiunque potrà proporre quesiti, raccontare la propria storia o chiedere consigli, anche tramite lettera. (Rer)