Malawi: Corte costituzionale respinge appello presidente Mutharika contro annullamento elezioni generali

- La Corte costituzionale del Malawi ha respinto l’appello presentato dal presidente uscente Peter Mutharika per chiedere la revoca della decisione di annullare i risultati delle elezioni generali del maggio scorso. È quanto riferito dalla stessa Corte in una nota, che ha anche respinto l’affermazione della Commissione elettorale secondo cui un'altra elezione sarebbe troppo costosa. “La democrazia è costosa e i diritti dei cittadini sono fondamentali”, si legge nella sentenza letta dal giudice Dingiswayo Madise. È probabile che sia Mutharika sia la Commissione elettorale ricorreranno alla Corte suprema per impugnare la decisione. La scorsa settimana Mutharika ha accusato la Corte costituzionale di aver “attentato alla democrazia” nel paese con la decisione di annullare i risultati delle elezioni generali del maggio scorso, vinte dallo stesso Mutharika. In un discorso trasmesso dai media locali, il capo dello Stato ha attaccato la decisione dei giudici come “l'inizio della morte della democrazia in Malawi”. Lo scorso 3 febbraio la Corte costituzionale ha annullato l'esito delle elezioni generali tenute lo scorso 21 maggio e ha decretato che nuove elezioni si debbano svolgere entro cinque mesi. La sentenza della Corte costituzionale è stata pronunciata su ricorso dei due principali partiti d’opposizione, il Partito del Congresso del Malawi (Mcp) e il Movimento unito per la trasformazione (Utm), che non hanno riconosciuto l’esito del voto. In precedenza la Commissione elettorale aveva proclamato Mutharika, presidente del Malawi dal 2014, con 1.940.709 voti (38,6 per cento), seguito da Lazarus Chakwera dell'Mcp con 1.781.740 voti (35,4 per cento) e dall’ex vicepresidente Saulos Chilima di Utm con 1.018.369 voti (20,2 per cento). (Res)