Energia: Gazprom Neft, produzione idrocarburi in aumento del 3,4 per cento

- La produzione di idrocarburi della compagnia petrolifera russa Gazprom Neft si è attestata a 96,1 milioni di tonnellate nel 2019, registrando un aumento pari al 3,4 per cento. Lo si apprende dai dati inclusi all’interno di una presentazione pubblicata oggi per gli investitori della società. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Sputnik”, la produzione di idrocarburi della compagnia si è attestata a 92,9 milioni di tonnellate nel 2018. Stando ai dati diffusi, è previsto anche un incremento del 3,3 per cento dei profitti attribuibili agli azionisti, il cui totale dovrebbe raggiungere i 6,2 miliardi di dollari. (Rum)