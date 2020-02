I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: Brnabic, eliminazione dazi Pristina è importante per futuro popolazione - L'eliminazione dei dazi imposti da Pristina sulle merci serbe è importante per il futuro della popolazione serba come pure di quella albanese in Kosovo: lo ha detto oggi la premier della Serbia, Ana Brnabic, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". "L'unico modo per lasciarci il passato alle spalle è il dialogo, la cooperazione, l'offerta di nuove prospettive alle persone", ha detto Brnabic. La premier, infine, ha commentato l'appello degli Stati Uniti ad eliminare i dazi osservando che ora "tutto dipende" da Pristina e dal premier kosovaro Albin Kurti. Nelle scorse ore Dick Dustin, portavoce dell'inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo fra Kosovo e Serbia, Richard Grenell, ha detto che il Kosovo deve rinunciare ai dazi del 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia senza attuare nel frattempo il principio di reciprocità. In una dichiarazione rilasciata all'emittente statunitense "Radio Free Europe", Dick Dustin ha precisato che "Pristina deve abolire i dazi, non sospenderli. L'ambasciatore Grenell non sostiene l'idea del principio di reciprocità". (segue) (Res)