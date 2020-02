Coronavirus: Di Maio, piano straordinario per il made in Italy

- Il coronavirus influenzerà inevitabilmente il commercio globale e "noi dobbiamo attrezzarci come Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando ai giornalisti a margine della visita di oggi al quartier generale della missione Kfor a Pristina. Di Maio ha sottolineato come ci siano imprese italiane in Cina che contribuiscono alla crescita economica sia del paese asiatico che dell’Italia. “Quest’anno – ha ribadito - l’Ice avrà 300 milioni di euro per le nostre aziende che portano il made in Italy nel mondo. E nei prossimi giorni alla Farnesina riuniamo tutti i rappresentanti delle imprese italiane con i ministeri competenti e stabiliamo il piano straordinario per il made in Italy sulla scorta di quello che sta avvenendo con il coronavirus”, ha dichiarato. Secondo Di Maio, è vero “che puntavamo molto sui mercati dell’Est del mondo; continueremo a farlo ma è chiaro anche che dobbiamo compensare le perdite e lo faremo nei mercati maturi: penso a quello europeo, a quello statunitense, e anche a nuovi mercati come quelli nord africani dove potremmo fare molto di più, penso alla Tunisia, all'Algeria al Marocco”, paesi che risentiranno anche dell’azione diplomatica per stabilizzare la Libia. (Pav)