Kosovo-Italia: presidente parlamento Osmani riceve Di Maio, "grati a Roma per continuo sostegno"

- Il popolo e le istituzioni del Kosovo sono grati all'Italia, un paese amico, per l'aiuto offerto nei momenti più difficili. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento del Kosovo, Vjosa Osmani, nel corso dell'incontro avuto con il ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio, in visita ufficiale a Pristina. Osmani ha sottolineato il costante sostegno offerto dall'Italia al Kosovo nello sviluppo delle istituzioni del paese. "Noi abbiamo dei piani ambiziosi di sviluppo. Vogliamo che le attese dei nostri cittadini vengano soddisfatte, perciò abbiamo bisogno di rafforzare il partenariato con i nostri amici", ha ribadito Osmani, sottolineando come "la prospettiva europea è un orientamento strategico del Kosovo". (Kop)