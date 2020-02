Balcani: Di Maio conclude tour e vola a Parigi per discutere processo di allargamento Ue

- Un tour nei Balcani che termina non solo simbolicamente a Parigi. Quello del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Serbia, Macedonia del Nord e Kosovo, è un viaggio che rientra nell’ambito di una serie di visite iniziate a Tirana lo scorso dicembre, con l’obiettivo di ribadire il sostegno dell’Italia ai paesi della regione nell’ottica del processo di allargamento dell’Unione europea. Tre tappe: Belgrado, Skopje e Pristina per tre paesi che si presentano con condizioni differenti. La Serbia ha iniziato un percorso di adesione con il vecchio meccanismo stabilito dall’Unione europea e chiusura, al momento, di due capitoli negoziali su 36. La Macedonia del Nord ha ottenuto nel maggio del 2019 la raccomandazione positiva all’avvio dei negoziati di adesione dalla Commissione europea, a cui però è mancato il placet del Consiglio europeo, per via soprattutto della bocciatura da parte della Francia. A ciò sono seguite le dimissioni del premier Zoran Zoav e un nuovo periodo di incertezza per il paese. Infine il Kosovo che attende ancora la liberalizzazione di visti per la circolazione dei propri cittadini in Unione europea, nonostante il raggiungimento delle condizioni richieste. Alla luce di ciò, la scelta di chiudere il tour a Parigi si deve, dunque, alla necessità di “coordinarci con un paese fondamentale dell’Ue come la Francia, per quanto riguarda il processo di allargamento ai Balcani”, come chiarito dallo stesso Di Maio che vedrà per una cena di lavoro l’omologo francese, Jean-Yves Le Drian. (segue) (Res)