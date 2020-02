Balcani: Di Maio conclude tour e vola a Parigi per discutere processo di allargamento Ue (2)

- La visita di Maio si svolge nel contesto della nuova metodologia per l’allargamento, presentata dalla Commissione europea nei giorni scorsi, che prevede un processo meno macchinoso ma con delle penali più severe in caso di mancato rispetto dei criteri richiesti e un peso politico maggiore degli Stati già aderenti. Motivo per il quale sarà necessaria un’ampia convergenza sulla politica di allargamento dell’Ue. Lo stesso Di Maio ha ricordato ieri a Belgrado che “è bene discutere con un partner importante e un paese amico come la Francia, perché se c’è il consenso tra gli Stati fondatori è tutto più semplice”. Durante i colloqui avuti con i vertici istituzionali dei tre paesi, il titolare della Farnesina ha voluto rimarcare l’impegno in prima fila dell’Italia come mediatore dell’istanza di allargamento dell’Unione ai paesi della regione, grazie anche alla spinta di una “giovane” società civile, ponendo l’accento anche sulle opportunità di sviluppo economico e commerciale per l’intero blocco comunitario. (segue) (Res)