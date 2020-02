Balcani: Di Maio conclude tour e vola a Parigi per discutere processo di allargamento Ue (3)

- Durante l’incontro di ieri con il presidente serbo, Alekasandar Vucic, il titolare della Farnesina ha sottolineato il sostegno dell'Italia al processo di integrazione europea di Belgrado, in quanto “l'Italia è un paese amico della Serbia nel suo cammino europeo e noi faremo tutto il possibile per accelerare il processo di adesione”. Il ministro ha osservato che la regione dei Balcani occidentali può essere un fattore chiave dell'allargamento europeo. “L’Italia è un paese che ha buone relazioni con tutti, dobbiamo continuare a coltivarle per rafforzare la nostra presenza in Ue e sostenere il loro processo di allargamento dell’Unione europea. E la Serbia dovrà farne parte", ha assicurato Di Maio. Mentre il capo dello Stato serbo, da parte sua, ha sottolineato che i rapporti fra Italia e Serbia sono eccellenti e ricordato il continuo sostegno di Roma al percorso europeo del paese balcanico. "L'Italia è oggi uno dei partner politici ed economici più importanti in Europa e già da molti anni è uno dei partner economici più importanti della Serbia", ha riconosciuto Vucic. Nel corso dei colloqui è stata inoltre discussa la situazione all'interno della regione e dello stallo del processo di dialogo tra Belgrado e Pristina per la normalizzazione dei rapporti. In questo contesto, Vucic ha detto che la Serbia è disponibile a proseguire il dialogo immediatamente dopo l'eliminazione dei dazi da parte di Pristina sulle merci serbe. (segue) (Res)