Balcani: Di Maio conclude tour e vola a Parigi per discutere processo di allargamento Ue (7)

- Volato a Pristina nel pomeriggio, il ministro degli Esteri ha avuto un incontro con l’omologo Glauk Konjufca, al quale ha ribadito il sostegno al percorso europeo di Pristina. “I giovani della regione lo meritano”, ha detto Di Maio, sottolineando di aver parlato dell'importanza degli investimenti nelle nuove tecnologie, che possono aprire delle prospettive importanti proprio alle nuove generazioni. Secondo il ministro, infatti, i Balcani occidentali sono parte dell’Europa e per questo motivo il loro processo d’integrazione è fondamentale. Il capo della diplomazia kosovara ha ricordato che l'Italia è stato tra i primi paesi a riconoscere l’indipendenza del 2008 ed è un fermo sostenitore del cammino di integrazione europea. Il ministro kosovaro ha inoltre auspicato un rafforzamento dei rapporti commerciali tra Kosovo e Italia. Di Maio, secondo quanto evidenziato da Konjufca, rappresenta una “nuova generazione di politici”. Inoltre è stato evidenziato da entrambe le parti l’impegno dei militari italiani impegnati nella missione Nato Kfor per assicurare la stabilità del paese. Dopo gli incontri con il neo premier kosovaro, Albin Kurti e la presidente del parlamento, Vjosa Osmani, Di Maio ha concluso la sua visita proprio al quartier generale della Kfor. Occasione per un colloquio con il generale di divisione Michele Risi e un incontro con i militari del contingente italiano dispiegati nel paese balcanico, prima di prendere il volo per Parigi. (Res)