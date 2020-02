Egitto: Di Maio al "Corriere della Sera", Italia impegnata per il rispetto dei diritti umani

- "Sicuramente l'Egitto è un Paese cruciale per la stabilità del Mediterraneo. Se si vogliono difendere i diritti umani e si vuole la verità su Giulio Regeni non si può prescindere da una relazione con l'Egitto", diceva ieri sera Luigi Di Maio sull'Airbus A319 dell'Aeronautica che lo portava a Parigi da Pristina, Kosovo, ultima tappa di un giro nei Balcani. Mai dire mai resta in politica una regola fondamentale. Così il ministro degli Esteri dei Cinquestelle, in teoria un estremista rispetto a Matteo Renzi, affronta adesso i rapporti con il Cairo in maniera più realistica di quello che fece il presidente del Consiglio di allora quando nel 2016 richiamò a Roma l'ambasciatore d'Italia senza ottenere granché sulla fine del dottorando italiano di Cambridge, massacrato dalla sicurezza egiziana. E adesso c'è una nuova cattura che accresce l'attualità di quel caso. Il ministro riferisce al "Corriere della Sera" quali notizie ha su Patrick George Zaki, studente di 27 anni all'Università di Bologna, arrestato tra il 6 e l'8 febbraio mentre andava a trovare la sua famiglia in Egitto. E' accusato tra l'altro di 'promozione di terrorismo e violenza', ma a quanto si sa finora è soltanto critico verso il regime del presidente Abdel Fattah al Sisi. (segue) (Res)