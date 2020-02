Egitto: ministro Di Maio a "la Repubblica", chiediamo verità ma l'ambasciatore resta

- Un giorno e mezzo di tour forsennato tra le istituzioni dei Balcani occidentali: a Belgrado, Skopje, Pristina, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è fatto portatore di un messaggio che guarda alla stabilizzazione dell'area e al suo ingresso nell'Unione europea. Ha visitato il comando della Kfor in Kosovo, ha parlato con i 500 soldati italiani che ora guidano la missione Nato. Ha ricordato gli sforzi fatti dal nostro Paese per la pace, tanto qui, dove una sanguinosa guerra civile ha scavato ferite che stentano a rimarginarsi, quanto in Libia, dove il momento di agire è adesso. Ma quando sale sul volo che lo porta a Parigi, alla cena con l'omologo francese Le Drian, Di Maio si ferma a parlare con "la Repubblica" di Patrick George Zaky, il cui fermo troppo somiglia a quello subito da Giulio Regeni prima di essere torturato e ucciso. "Poco fa (ieri sera) c'è stato un incontro tra il nostro ambasciatore Giampaolo Cantini e Mohammed Fayek, il presidente del National Human Rights Council che ha sede al Cairo. L'ambasciata sta portando avanti tutte le azioni che servono per avere il massimo delle informazioni e attivare tutti gli organi di garanzia. Abbiamo fatto lo stesso a livello europeo, chiedendo che l'Unione segua tutti i passaggi del processo". L'avvocata di Zaky ha rivelato che ha subito torture. "Quando si parla di diritti umani l'Italia tiene sempre un faro acceso, a prescindere dalla nazionalità di questo ragazzo. Stiamo acquisendo tutti gli elementi possibili per fare piena luce su questa vicenda". (segue) (Res)