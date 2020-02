Serbia-Germania: presidente Vucic, incontro con Merkel a marzo

- Il prossimo incontro fra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il cancelliere tedesco Angela Merkel avverrà nel mese di marzo: lo ha detto lo stesso Vucic a "Sputnik", senza però precisare la data. "Abbiamo concordato una data precisa, ma non la posso ancora rendere nota. Adesso vado alla Conferenza di Monaco (di Baviera) sulla sicurezza, giovedì e venerdì. Mi aspetta prima un incontro con l'inviato Usa (per il dialogo Belgrado-Pristina), Richard Grenell, la firma di un documento sul trasporto ferroviario, se ce la facciamo ad arrivare ad un accordo finale. Andremmo attraverso Merare, Kursumlja-Merdare-Pristina, un fattore molto importante per la nostra popolazione che vive a Gracanica e nell'intero Kosovo", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha infine annunciato la visita, il 17 febbraio a Belgrado, del ministro della Difesa russo Sergej Shoygu "che porterà qualcosa alla Serbia". (Seb)