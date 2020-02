Russia-Serbia: Gojkovic a Mosca apre lavori Commissione parlamentare bilaterale

- La presidente del Parlamento della Serbia, Maja Gojkovic, si trova oggi in visita ufficiale a Mosca. Secondo una nota diramata dal parlamento serbo, Gojkovic ha presenziato all'apertura dei lavori della quinta seduta della Commissione per la cooperazione fra il Parlamento serbo e la Duma di Stato russa (camera bassa dell'Assemblea federale della Federazione Russa). Prima dell'apertura dei lavori, Gojkovic ha avuto un colloquio con il presidente della Duma, Vjaceslav Volodin. Gojkovic ha ringraziato la Russia per il sostegno nella questione del Kosovo, in particolare nei consessi multilaterali. La presidente del parlamento serbo ha poi auspicato la ratifica in tempi brevi del Trattato per il libero scambio fra la Serbia e l'Unione economica eurasiatica (Uee), di cui la Russia fa parte. (segue) (Seb)