Kosovo: governo Kurti annulla aumento salari per gli alti funzionari

- Il governo del premier kosovaro Albin Kurti ha annullato oggi una decisione del precedente esecutivo di Ramush Haradinaj sull'aumento del 100 per cento dei salari degli alti funzionari statali. "Gli stipendi torneranno alla quota di prima", ha dichiarato Kurti durante la riunione del governo. In base alla decisione annullata oggi, lo stipendio mensile del premier del Kosovo è stato fissato a 2.950 euro, mentre adesso dovrebbe tornare a soli 1.500 euro. Già quando era all'opposizione. il Movimento Vetevendosje di Kurti aveva duramente contestato l'aumento. Non è tardata ad arrivare la replica dell'ex premier Haradinaj. "Un atto populista e per niente necessario", ha scritto Haradinaj su Facebook. (Kop)