Vietnam: governo abbandona piani per limitare proprietà straniera nei pagamenti digitali (2)

- Secondo i dati forniti dalla banca centrale, in Vietnam operano attualmente 27 e-wallet gestiti per il 90 per cento da cinque società; queste ultime presentano partecipazioni di capitale straniero comprese tra il 30 e il 90 per cento. Gli economisti stimano che il potenziale di crescita dei pagamenti digitali nel Vietnam sia enorme, data la rapida crescita della classe media e dell’infrastruttura delle telecomunicazioni nel paese. Il governo vietnamita punta a eliminare il contante dal 90 per cento delle transazioni totali del paese entro la fine di quest’anno, ma per il momento l’obiettivo appare troppo ambizioso: secondo uno studio pubblicato dal ministero dell’Industria, ancora oggi l’80 per cento dei vietnamiti preferisce utilizzare il contante per le transazioni quotidiane. (segue) (Fim)