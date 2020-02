Cina: sondaggio, 30 per cento aziende straniere a Shanghai ha ripreso la produzione

- L'Associazione degli investimenti stranieri di Shanghai (Safi) ha rivelato, sulla base di un sondaggio condotto su 54 imprese straniere nella città costiera cinese, che oltre il 30 per cento delle aziende intervistate ha parzialmente ripreso la produzione mentre più del dieci per cento non ha ancora riaperto. Secondo l'indagine, il telelavoro è stato ampiamente implementato per riprendere le operazioni riducendo allo stesso tempo i contatti ravvicinati. "Tredici imprese straniere intervistate, tra cui il produttore di giocattoli con sede in Danimarca Lego e la casa automobilistica tedesca Bmw, hanno ripreso la produzione ma i loro dipendenti hanno lavorato a distanza", ha precisato Huang Feng, direttore della Safi. Le società straniere che riprendono parzialmente le operazioni hanno anche applicato accordi di lavoro più flessibili con i lavoratori in prima linea che si dirigono verso i loro posti di lavoro e altro personale che lavora da remoto. Per arginare la diffusione del coronavirus, molte città cinesi tra cui Shanghai, sede di quasi 50 mila compagnie straniere, hanno ripreso le operazioni con cautela prolungando le vacanze del Capodanno lunare e rimandando la ripresa del lavoro fino al 10 febbraio. (Cip)