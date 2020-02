Cina: coronavirus, salgono a 40 gli ospedali designati a Wuhan

- Il numero di ospedali designati per la cura della polmonite da coronavirus è aumentato salendo a oltre 40 a Wuhan, città epicentro del nuovo Covid-19. Lo ha rivelato il quartier generale del controllo dell'epidemia di Wuhan. Tutti i 12 mila letti ospedalieri in ospedali designati, nonché i due ospedali di fortuna, Huoshenshan e Leishenshan, saranno utilizzati per il trattamento di pazienti infetti in condizioni gravi e critiche, hanno spiegato le autorità. Finora la città ha attivato sette ospedali temporanei convertiti da palestre e centri espositivi, che attualmente hanno 4.966 operatori sanitari e 3.972 pazienti.(Cip)