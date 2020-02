Libia: ministro Esteri Siyala accoglie con favore voto Consiglio di sicurezza su cessate il fuoco

- Il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Taher Siyala, ha accolto con favore il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su una risoluzione sul cessate il fuoco in Libia presentata dal Regno Unito. "Accogliamo con favore il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul progetto di risoluzione del Regno Unito su un cessate il fuoco in Libia, e speravamo che fosse unanime, ma l'importante è l'impegno per la sua attuazione", ha dichiarato Siyala nelle dichiarazioni della stampa. Il Consiglio di sicurezza ha votato durante la riunione svoltasi questa notte una risoluzione per il cessate il fuoco in Libia. La risoluzione ha accolto con favore le conclusioni della Conferenza di Berlino del 19 gennaio ed è stata approvata da 14 membri su 15, con la Russia che si è astenuta. Commentando l'astensione della Russia, Siyala ha aggiunto: "Ci eravamo coordinati con la Russia su questo poiché prometteva di non usare il veto". (Lit)