Cina: ministro Esteri Wang inizia oggi visita in Germania

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, sarà in visita in Germania da oggi al 15 febbraio per partecipare alla 56ma Conferenza di sicurezza di Monaco (Msc) e co-presiedere il quinto round del dialogo strategico Cina-Germania sulla diplomazia e la sicurezza con l'omologo tedesco Heiko Maas. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. Wang è stato invitato dal presidente della Msc Wolfgang Ischinger. (Cip)