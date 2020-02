Libia: Al Mismari, Lna rispetta il cessate il fuoco e risponde alle violazioni

- L'Esercito nazionale libico (Lna) "è impegnato nel rispettare il cessate il fuoco nella regione occidentale ma risponde alle violazioni delle forze ostili". Lo ha dichiarato il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, riferendosi alle forze del Governo di accordo nazionale (Gna). Parlando durante una conferenza stampa tenutasi ieri sera a Bengasi, Al Mismari ha aggiunto che "l'esercito ha il controllo di oltre il 90 percento dei territori libici ed è in grado di terminare la battaglia di Tripoli quando vuole". Il portavoce delle forze comandate dal generale Khalifa Haftar ha aggiunto che tutte le unità dell'Lna di Tripoli "mantengono le loro posizioni e hanno fatto lievi progressi e di recente non hanno utilizzato armi pesanti o aerei da guerra, in linea con l'accordo sul cessate il fuoco”. Al contrario, per Al Mismari, le forze del Gna "hanno bombardato Wadi al Rabi e Qasr Bin Ghashir, che sono aree fortemente popolate, con missili". "Abbiamo risposto prendendo di mira i siti da cui sono partiti i raid”, ha dichiarato Al Mismari. "I gruppi armati di Misurata hanno inviato rinforzi significativi ai loro membri nella città di al Hishah a ovest di Sirte, il giorno dopo che una nave turca carica di munizioni e armi è entrata nel porto di Misurata", ha sottolineato al Mismari.(Bel)