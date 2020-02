Libia: diplomatico Usa , i gruppi armati devono essere smantellati

- Il vice segretario presso l'Ufficio degli affari del Vicino Oriente degli Stati Uniti, David Schenker, ritiene necessario smantellare le milizie armate in Libia perché "sono in gioco la pace e la sicurezza nella regione mediterranea". Durante un intervento dinanzi al Comitato per le relazioni estere del Senato sulla Libia, Schenker ha affermato che "i negoziati devono affrontare seriamente questioni difficili alla base del conflitto, tra cui lo smantellamento di gruppi armati non statali che operano impunemente, lo sradicamento di elementi estremisti e la riunificazione e la riforma delle istituzioni economiche della Libia per garantire la trasparenza e la giusta distribuzione delle risorse della Libia". Schenker ha aggiunto che "se la violenza continua, si rafforzerà la posizione su tutti i lati e renderà più difficile trovare una soluzione praticabile". Per il funzionario gli Stati Uniti “stanno chiedendo ai libici di tutte le parti in conflitto, così come ai loro sostenitori stranieri, che il conflitto deve essere risolto attraverso i negoziati". "Ciò che è in gioco è più della Libia, ma pace e stabilità nella regione del Mediterraneo meridionale e orientale", ha avvertito Schenker.(Res)