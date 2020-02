Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 13 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9,30 - Palazzo civico, sala Orologio:Riunione della III Commissione (pres.Andrea Russi) la I Commissione (pres.Marco Chessa) la Commissione Diritti e pari opportunità (pres.Cinzia Carlevaris) e la Commissione Legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi (pres.Carlotta Tevere). Odg: Verifica Mozione "Misure lavorative a favore degli ex detenuti".Ore 11 - Tour Press riservato ai giornalisti per illustrare alcuni dei progetti di riqualificazione effettuati nell'area Nord cittadina grazie ai fondi Co-City, Il programma della mattinata prevede la visita di Falklab (Il Tavolo Sociale Giovanile Falchera - via degli Abeti 13), del campetto da basket di Corso Taranto e del Centro Interculturale (Corso Taranto, 160). Ore 12.45 - Aperitivo conclusivo con l'assessore Marco Giusta presso Bagni di Via Agliè.Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della IV Commissione (pres.Fabio Versaci). Odg: Audizione di Paola Ricchiardi, docente Università Torino, sul Disegno di legge regionale "Allontanamento zero".Ore 12,15 - Consiglio regionale, via Alfieri, 15 : Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara) e la VI Commissione della Regione Piemonte. Odg: La Cavallerizza. (la seduta non è pubblica)Ore 12.30 - Museo del Cinema, via Montebello 20/a: l'assessora Leon partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra 'Cinemaddosso. I costumi di Annamode da Cinecittà ad Hollywood' nell'ambito di 'Torino Città del Cinema 2020'Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione e la III Commissione. Odg: Indirizzi per la definizione dei bandi pubblici di concessione al parco Valentino.Ore 18 - Circoscrizione 3, Corso Peschiera, 193 - La commissione Decentramento (pres.Maura Paoli) incontra la Circoscrizione 3. Odg: Resoconto dei lavori in Commissione: Valutazione proposte. (segue) (Rpi)