Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

- .REGIONEGiuntaOre 9.30, Verzuolo (CN), l’assessore alla Sanità interviene all’inaugurazione della Casa della SaluteOre 10, Torino, Palazzo Lasscaris, via Alfieri 15, Sala Viglione, l'assessore alle Politiche sociali partecipa alla presentazione della pubblicazione della giornalista Carola Vai “Rita Levi Montalcini, una donna libera”Ore 11, Saluzzo (CN), Centrale operativa del Dipartimento 118, l’assessore alla Sanità interviene alla presentazione del servizio di videochiamata 118Ore 12.30, Torino, Museo del Cinema, l'assessore alla Cultura interviene alla conferenza stampa “Cinema addosso”Ore 14, Asti, Ordine degli Ingegneri della provincia di Asti, il vicepresidente della Regione partecipa all’incontro sul progetto di legge “Norme di semplificazione in materia urbanistica e modifiche alla l.r. 16/2018 Norme per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”. (segue) (Rpi)