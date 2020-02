Libia: ministro Esteri tedesco, le conclusioni di Berlino sono ora vincolanti per tutte le parti

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha affermato che tutti gli attori internazionali "devono prendere sul serio la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco in Libia", chiedendo "il pieno rispetto dell'embargo sulle armi in Libia". "Con il Consiglio di sicurezza che approva le conclusioni della conferenza di Berlino sulla Libia, abbiamo compiuto un grande passo avanti sulla strada per risolvere il conflitto in Libia", ha affermato Maas in una nota, rilevando che le conclusioni della conferenza "sono ora vincolanti a tutte le parti a causa di intensi negoziati [tedeschi] a New York nelle ultime settimane". "L'inizio positivo dei colloqui (5 + 5) ha mostrato che è giunto il momento di intensificare gli sforzi per una soluzione politica in Libia", ha aggiunto il ministro tedesco.(Geb)