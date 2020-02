Energia: Sudan, ritornata operativa la raffineria di Khartum

- Il ministero sudanese dell'Energia e delle miniere ha annunciato il ritorno della raffineria di Khartum alla normale capacità produttiva, spiegando che la questione si rifletterà nei prossimi giorni sul ritorno della stabilità nella fornitura di prodotti petroliferi come di consueto. Il ministero dell'Energia e delle miniere, in una dichiarazione diffusa ieri sera, ha espresso il suo rammarico per la crisi che è durata una settimana nella fornitura di derivati del petrolio, il cui impatto ha inciso sia sui trasporti, generatori elettrici e abitazioni, assumendosi la piena responsabilità per quanto accaduto. Il ministero ha sottolineato la crisi è derivata da un malfunzionamento tecnico che ha portato al blocco della linea di trasporto del greggio dall'area di Heglig (nel Kordofan meridionale, nel Sudan meridionale), che a sua volta ha portato a una parziale interruzione del pompaggio di greggio alla raffineria di Khartoum, che copre il 65 per cento del consumo del Sudan di derivati del petrolio.(Res)