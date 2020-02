India-Portogallo: presidente portoghese Sousa inizia oggi una visita di quattro giorni

- Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, inizierà oggi una visita di Stato in India, su invito dell’omologo indiano, Ram Nath Kovind. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Sousa sarà accompagnato dal ministro degli Esteri Augusto Santos Silva, dal segretario di Stato per l’Internazionalizzazione Eurico Brilhante Dias e dal segretario di Stato per la Difesa nazionale Jorge Seguro Sanches. L’ultima visita ufficiale di un presidente portoghese in India risale al 2007. Sousa riceverà un’accoglienza d’onore a Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale, domani, 14 febbraio. Nella stessa giornata si recherà al Raj Ghat, il memoriale dedicato al Mahatma Gandhi. (segue) (Inn)