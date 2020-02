India-Portogallo: presidente portoghese Sousa inizia oggi una visita di quattro giorni (2)

- Seguiranno colloqui col primo ministro indiano, Narendra Modi, a Hyderabad House, la sede riservata agli incontri con i dignitari stranieri, e un pranzo. In serata l’incontro tra i presidenti e un banchetto in onore dell’ospite. Prima di lasciare Nuova Delhi Sousa incontrerà anche il vicepresidente dell’India e presidente della Consiglio degli Stati, la camera alta, Muppavarapu Venkaiah Naidu. Il viaggio ufficiale proseguirà poi negli Stati del Maharashtra e di Goa (ex colonia portoghese) per concludersi il 16 febbraio. Le relazioni tra i due paesi sono cordiali e si sono intensificate negli ultimi anni. A dicembre il primo ministro portoghese, Antonio Costa, è stato in India; il premier Modi era stato in Portogallo nel giugno del 2017. La cooperazione bilaterale si concentra nell’economia, nella scienza, nella cultura e nell’istruzione. (Inn)