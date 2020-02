Cina: auto, previsto calo vendite del 18 per cento nel 2020

- Le vendite di auto in Cina, il mercato automobilistico più grande al mondo, potrebbero diminuire del 18 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, per il 19mo mese consecutivo a gennaio. Lo prevede l'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). L'industria si sta preparando all'impatto dell'epidemia di coronavirus che da dicembre ha investito il paese. La Caam prevede che il numero di veicoli a nuova energia (Nev) venduti sarà in contrazione per il settimo mese consecutivo. Secondo l'Associazione le case automobilistiche devono abituarsi a una nuova "crescita a bassa velocità" in Cina, secondo l'Associazione, che si aspetta una riduzione delle vendite del due per cento nel 2020, terzo anno consecutivo di contrazione. (segue) (Cip)