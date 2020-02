Cina: auto, previsto calo vendite del 18 per cento nel 2020 (2)

- Negli ultimi due anni, infatti, le vendite di automobili in Cina sono calate: nel 2019 sono stati venduti circa 25,77 milioni di automobili, con una diminuzione su base annua dell'8,2 per cento. Secondo la Caam, il calo si è ampliato rispetto alla diminuzione del 2,8 per cento del 2018, dato che le tensioni commerciali, gli standard più severi sulle emissioni inquinanti e il ritiro dei sussidi per i veicoli a nuova energia hanno combinato il loro effetto depressivo sul settore. Secondo l'Associazione dei produttori, il mercato automobilistico sta però esibendo segnali di ripresa su base mensile. La produzione di veicoli del paese si è attestata a 25,72 milioni di unità l'anno scorso, in calo del 7,5 per cento su base annua. Le vendite di veicoli passeggeri sono diminuite del 9,6 per cento su base annua a 21,44 milioni di unità, mentre quelle dei Nev sono diminuite del quattro per cento a 1,2 milioni. (segue) (Cip)