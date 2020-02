Cina: auto, previsto calo vendite del 18 per cento nel 2020 (3)

- Dopo un periodo di transizione di tre mesi che si è concluso il 25 giugno dell'anno scorso, i governi locali hanno smesso di sovvenzionare gli acquisti di veicoli a nuova energia diversi dai nuovi autobus energetici e veicoli a celle a combustibile, con conseguente calo più marcato delle vendite di Nev nella seconda metà del 2019. Il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione ha però annunciato proprio ieri che nel 2020 la politica di sussidi per il settore Nev rimarrà sostanzialmente stabile e non vi saranno rilevanti ritiri di sussidi. Il paese ha promesso di adottare varie misure per aumentare le vendite di auto, in particolare di Nev. Un documento pubblicato dal Consiglio di Stato nel settembre dello scorso anno ha suggerito alle autorità locali di allentare le restrizioni sugli acquisti. (Cip)