Russia: fonti stampa, Fsb effettua verifiche interne in seguito alla sparatoria della Lubjanka

- Sono in corso verifiche complete presso uno dei dipartimenti, quello economico, del Servizio di sicurezza federale della Russia (Fsb). È quanto si apprende dal quotidiano "Kommersant", con riferimento a fonti ufficiali. Le verifiche sono state avviate dal direttore del dipartimento, Naib Nagumanov, in seguito alla sparatoria avvenuta alla Lubjanka, sede dell'agenzia di sicurezza russa, nel mese di dicembre. Si è scoperto che le riprese della sparatoria, non autorizzate, sono state effettuate dall'ufficio dello staff di questa unità. L'attacco armato al quartier generale dell'Fsb a Lubjanka condotto da un civile, Evgenij Manyurov, ha portato alla morte di due ufficiali, mentre altri due sono rimasti feriti. L'aggressore è stato ucciso. Sui social network, è stato pubblicato un video girato con uno smartphone, realizzato dall'edificio dell'Fsb. Non è stato ancora possibile risalire all'identità dell'esecutore delle riprese. Negli uffici sottoposti a verifiche, la sera del 19 dicembre erano presenti otto impiegati. Secondo "Kommersant", inoltre, non è ancora chiaro chi abbia sparato due dei sei proiettili che hanno raggiunto l'aggressore. Secondo gli esperti balistici, un colpo è stato esploso da una pistola commemorativa ricevuta in premio da qualche ufficiale dell'Fsb, il secondo da una pistola ufficiale di un altro agente. Il quotidiano sottolinea che è vietato portare armi presso la sede dei servizi speciali. (Rum)