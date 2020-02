Imprese: Thyssenkrupp, perdita netta di 372 milioni di euro nel primo trimestre

- Prosegue la crisi del conglomerato tedesco Thyssenkrupp, che nel primo trimestre dell'anno di esercizio 2019/2020 ha subito una perdita netta di 372 milioni di euro. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che, nello stesso periodo del 2018, il gruppo aveva registrato un profitto di 60 milioni di euro. A pesare su Thyssenkrupp sono i costi di ristrutturazione, i maggiori interessi passivi sui debiti e le spese connesse alla cessione, in tutto o in parte, del settore ascensori. Inoltre, il gruppo ha dovuto far fronte al rallentamento dell'economia in Germania, in particolare alle difficoltà dei settori siderurgico e automobilistico. In tale contesto, le vendite di Thyssenkrupp sono diminuite dell'1 per cento a 9,7 miliardi di euro. Il risultato ante oneri finanziari (Ebit) è crollato del 77 per cento a 50 milioni di euro. A registrare i guadagni maggiori è stato il comparto ascensori, con utile operativo di 228 milioni di euro. Al contrario, il settore siderurgico ha registrato una perdita di 164 milioni di euro, in netto calo dall'utile 38 milioni di euro nel primo trimestre dell'anno di esercizio 2018/2019. (Geb)