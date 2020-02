Roma: Grassi (RsR), via Cernaia riasfaltata solo dopo incidente mortale, città allo sbando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i vari record negativi della nostra città - prosegue Grassi nella nota - vi è quello di essere la Capitale degli incidenti mortali, negli ultimi tre anni 410 in totale le vittime sulle strade di Roma, spesso motociclisti e pedoni, che perdono la vita anche a causa di strade dissestate, buie e insicure. Una fotografia di una Capitale dove i tempi di un appalto per la manutenzione sono ancora lunghi e poco trasparenti, dove la corruttela continua a premere sulle istituzioni, come dimostrano recenti operazioni della Procura. Una città ferma, mentre le grandi metropoli utilizzano strumenti innovativi per trattare le strade colabrodo. La legge speciale proposta da Roma sceglie Roma include un piano di sviluppo per la città che prevede anche un piano straordinario di manutenzione di strade e infrastrutture utilizzando tecnologie innovative che consentano interventi risolutivi e duraturi, tutto nella massima trasparenza ma con procedure burocratiche snelle che favoriscano anche investimenti dall'estero per tutti gli interventi destinati al miglioramenti dei servizi per i romani", conclude Grassi. (Com)