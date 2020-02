Usa: Cdc pronti a possibile diffusione coronavirus negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) si preparando alla possibilità che il nuovo coronavirus, che ha ucciso sinora almeno 1.115 persone e contagiato più di 45.000 soggetti in tutto il mondo - "si diffonda anche negli Stati Uniti". "Ad un certo punto, probabilmente vedremo la diffusione all'interno di una comunità negli Stati Uniti o in altri paesi", ha dichiarato ai giornalisti statunitensi la dottoressa Nancy Messonnier del Cdc. "Questo - ha aggiunto Messonnier - attiverà un cambiamento nella nostra strategia di risposta". I funzionari sanitari statunitensi per ora hanno confermato 13 casi del virus negli Stati Uniti (Was)