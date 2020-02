Ict: WhatsApp supera i due miliardi di utenti, punta a mantenere chat private

- Il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp ha annunciato di aver superato due miliardi di utenti attivi e il suo direttore, Will Cathcart, ha promesso che il gruppo controllato da Facebook continuerà a difendere la privacy dei suoi utenti, mantenendo le conversazioni completamente private e difendendole dalle minacce dei governi di tutto il mondo. Annunciando il traguardo raggiunto, Cathcart ha dichiarato in un'intervista al "Wall Street Journal" che la popolarità globale dell'app sottolinea il motivo per cui WhatsApp deve continuare a lottare per dare agli utenti la possibilità di comunicare attraverso canali crittografati. Proprio la crittografia potrebbe rendere più difficile per Facebook la possibilità di avere un ritorno dopo aver investito 21,8 miliardi di dollari per acquistare WhatsApp, e ha scatenato molte controversie con il governo degli Stati Uniti e di altri Stati; Cathcart ha sottolineato però che gli utenti vogliono che le norme sulla privacy non vengano cambiate. (Was)