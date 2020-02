Singapore: due donne indonesiane arrestate per finanziamenti all’Isis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia ha annunciato che non accetterà di rimpatriare quasi 700 suoi cittadini unitisi ai ranghi dello Stato islamico (Isis) in Siria. Giacarta si è detta disponibile a valutare il rimpatrio di bambini, mentre agli ex combattenti dell’organizzazione terroristica verrà negato il rientro nel paese per i timori legati alla sicurezza. La questione del rimpatrio dei combattenti di nazionalità indonesiana fatti prigionieri in Siria ha suscitato un acceso dibattito nel paese a maggioranza musulmana più popoloso del pianeta. (segue) (Fim)