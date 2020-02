Singapore: due donne indonesiane arrestate per finanziamenti all’Isis (3)

- Il ministro degli Affari di sicurezza indonesiano, Mahfud Ms, ha dichiarato che 689 cittadini indonesiani – incluse donne e bambini – si trovano attualmente in Siria, e che il loro rientro non può essere consentito, visti anche gli attentati subiti dall’Indonesia proprio per mano di organizzazioni affiliate all’Isis. “Abbiam odeciso che il governo deve garantire la sicurezza di 267 milioni di cittadini indonesiani”, ha dichiarato ieri il ministro, a margine di un incontro con il presidente Joko Widodo. (Fim)