Imprese: SoftBank ridimensiona il secondo Vision Fund da 108 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SoftBank Group, il colosso delle telecomunicazioni giapponese di Masayoshi Son, riceverà un finanziamento da 300 miliardi di yen (2,76 miliardi di dollari) da una delle mega-banche giapponesi, Mizuho Financial Group. L’azienda sta pianificando una offerta di acquisto azionario da 3 miliardi di dollari per aumentare la propria quota in We Co., società proprietaria della startup in crisi WeWork. Proprio l’esposizione a WeWork ha posto SoftBank in una situazione di difficoltà finanziaria, costringendola ad assumere il controllo diretto dell’azienda per tentare di rilanciarla. Per le banche giapponesi, inclusa Mizuho, il maxi-finanziamento a SoftBank costituisce una allettante possibilità di guadagno, in un contesto di mercato segnato da tassi di interesse ultra-bassi. Diverse banche giapponesi, però, sono già esposte significativamente a SoftBank, anche tramite il mega-fondo d’investimento Vision Fund, e sono restie a concedere al gruppo ulteriori finanziamenti. (segue) (Git)