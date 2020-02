Imprese: SoftBank ridimensiona il secondo Vision Fund da 108 miliardi di dollari (5)

- Il tonfo di WeWork ha già portato orientato l’attenzione di un’altra startup sostenuta da SoftBank, Oyo, la catena di alberghi con sede a Bangalore che è stata sinora una delle storie di maggior successo nello scenario delle startup indiane. Lo scrutinio è legato in parte alla crescente concorrenza scontata dall’azienda nel Sud-est asiatico, ad esempio da parte di RedDoorz, una startup simile con sede a Singapore. Hanno destato perplessità anche una serie di recenti transazioni effettuate dal fondatore di Oyo, Ritesh Agarwal, che ha riacquistato le quote di una serie di investitori della prima ora, come Lightspeed Venture Partner e il ramo indiano di Sequoia Capital, a quotazioni elevate: pare che tre delle operazioni di riacquisto siano state finanziate proprio da istituzioni giapponesi vicine a Softbank. Infine, ha pesato anche la notizia che il ramo cinese di Sequoia ha deciso di non investire nell’espansione di Oyo sul mercato cinese. (segue) (Git)