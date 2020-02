Corea del Nord: guardie di frontiera arrestate per contrabbando

- Due guardie di frontiera sono state arrestate in Corea del Nord con l’accusa di contrabbando lungo il confine con la Cina, nella provincia nordcoreana di Ryanggang. Lo riferisce “Daily NK”, secondo cui l’arresto è avvenuto l’8 febbraio scorso, circa 10 giorni dopo la decisione di Pyongyang di chiudere il confine con la Cina in risposta all’epidemia del nuovo ceppo di Coronavirus. L’arresto dei due funzionari di frontiera è il primo caso nel suo genere dopo la chiusura del confine. Secondo fonti nordcoreane, l’arresto è scattato subito dopo il transito di un carico di merci di contrabbando attraverso il confine. La 25ma Brigata dell’Esercito nordcoreano, che gestisce la sicurezza lungo il confine tra Cina e Corea del Nord nella provincia di Ryanggang, si sarebbe attivato nel timore che le attività di contrabbando potessero costituire un veicolo per l’ingresso del coronavirus nel paese. (segue) (Git)