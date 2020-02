Corea del Nord: guardie di frontiera arrestate per contrabbando (5)

- La Corea del Nord avrebbe esportato 3,7 milioni di tonnellate di carbone in violazione del regime sanzionatori delle Nazioni Unite (Onu) tra gennaio e agosto dello scorso anno, e oltre il 70 per cento di tali esportazioni illegali sarebbe giunto in Cina tramite trasbordi effettuati da navi da carico in alto mare. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dalla Stampa giapponese, secondo cui i dati sono contenuti nell’ultimo rapporto annuale della Comitato sanzioni per la Corea del Nord del Consiglio di sicurezza Onu. Il valore complessivo di tale attività di contrabbando di carbone effettuate dal Nord si aggirerebbe attorno ai 370 milioni di dollari; 280 milioni proverrebbero dai soli carichi di carbone destinati alla Cina. Il Consiglio di sicurezza Onu ha approvato nel 2017 una serie di sanzioni contro le esportazioni chiave di Pyongyang, incluso il carbone, in risposta ai test balistici e nucleari effettuati dal regime nordcoreano. (segue) (Git)