Corea del Nord: guardie di frontiera arrestate per contrabbando (6)

- Il Comitato sanzioni per la Corea del Nord del Consiglio di sicurezza Onu ha annunciato l’approvazione di una serie di esenzioni dal regime sanzionatorio che grava su Pyongyang, per consentire a tre agenzie di fornire assistenza umanitaria a quel paese. Il Comitato ha approvato una richiesta presentata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per consentire l’invio alla Corea del Nord di apparecchiature diagnostiche come stetoscopi, microscopi, sistemi digitali per elettrocardiogrammi e strumenti portatili per l’ecografia addominale. Il Comitato ha anche autorizzato il Programma alimentare mondiale a fornire al Nord assistenza del valore di 110mila dollari sotto forma di attrezzi agricoli. La Eugene Bell Foundation, gruppo che fornisce ausilio medico contro la tubercolosi in Corea del Nord, potrà inviare nel paese i rifornimenti necessari a proseguire la lotta contro la tubercolosi Mdr-tb, causata da microbatteri resistenti ai farmaci più efficaci. (Git)