Usa: Trump non si esprime su grazia all'ex consigliere Roger Stone

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha voluto dire se stia prendendo in considerazione la possibilità di un perdono presidenziale per il suo ex consigliere e amico Roger Stone, che rischia una sentenza tra i sette e i nove anni con l'accusa di aver mentito davanti al Congresso degli Stati Uniti nell'ambito delle indagini sul "Russiagate". Trump tuttavia ha attaccato i pubblici ministeri per aver trattato Stone "in modo orribile" e attaccando ex alti funzionari del Federal Bureau of Investigation (Fbi) come James Comey e Andrew McCabe. Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto ai giudici federali uno sconto di pena per Stone, per cui i pubblici ministeri hanno chiesto una condanna dai sette ai nove anni di reclusione. (Was)