Cina: coronavirus, sale a 1.310 il bilancio delle vittime, 48.206 i casi di infezione (2)

- Cinque funzionari Hubei sono stati licenziati a causa delle violazioni della disciplina del lavoro e del mancato adempimento delle funzioni in seguito allo scoppio del coronavirus, incluso un funzionario dell'Ufficio culturale e turistico di Wuhan. Il ministero dell'Agricoltura cinese ha dichiarato che incoraggerà la fusione e l'acquisizione di aziende produttrici di pesticidi, eliminando quelle meno competitive. Secondo la China Banking Association, a partire dalle 12 di martedì, i prestiti totali erogati dagli istituti bancari hanno superato i 349 miliardi di yuan (50,1 miliardi di dollari) per aiutare a prevenire e controllare il nuovo focolaio di polmonite da coronavirus e promuovere le imprese a riprendere il lavoro. La Cina nel frattempo ha lanciato un'app per aiutare le persone a sapere se sono entrate in stretto contatto con soggetti potenzialmente infetti. Gli utenti devono solo inserire il loro nome e numero di riconoscimento identitificativo che utilizzano comunemente per prendere i mezzi pubblici. (Cip)