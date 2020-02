Usa: Camera chiede al Secret service dettagli su pagamenti ad aziende di Trump

- La commissione Sorveglianza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha chiesto al Secret service, l'agenzia che si occupa della sicurezza dei presidenti Usa, di consegnare la contabilità completa dei suoi pagamenti alle società private del presidente statunitense, Donald Trump. La decisione arriva in seguito a un'inchiesta del "Washington Post" che ha rivelato come il Secret Service avesse avuto addebiti da 650 dollari a notte per stanze singole negli alberghi di proprietà di Trump. In una lettera al Secret Service firmata dal presidente della commissione, il democratico Carolyn B. Maloney, si chiedono le copie dei pagamenti ed eventuali contratti tra società di Trump e l'agenzia statunitense. La scorsa settimana, la "Washington Post" in un articolo ha sostenuto che il Mar-a-Lago Club in Florida, ha addebitato tra i 400 e i 650 dollari a notte a camera al Secret service e 17,000 dollari al mese per l'affitto di un cottage nel Trump National Golf Club Bedminster, nel New Jersey, entrambi di proprietà del presidente degli Stati Uniti. (Was)