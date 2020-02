Giappone: coronavirus, alcuni anziani potranno sbarcare dalla nave da crociera

- Il governo del Giappone ha annunciato oggi che alcuni dei passeggeri anziani della nave da crociera “Diamond Princess” affetti da malattie croniche potranno sbarcare prima di quanto previsto dai protocolli di quarantena, a patto di risultare negativi ai test per il nuovo coronavirus. Il ministro della Salute, Katsunobu Kato, ha dichiarato che lo sbarco dei passeggeri più anziani e debilitati potrebbe avvenire già domai. I test dei passeggeri a bordo della nave, in quarantena a Yokohama, hanno accertato 44 nuovi casi di infezione da coronavirus, che portano il totale dei contagi a 218. E’ risultato contagiato dal virus anche un ufficiale di quarantena, che aveva misurato la temperatura corporea e raccolto questionari tra i passeggeri il 3 e 4 febbraio scorsi. A bordo della nave da crociera ci sono 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio provenienti da 56 diversi paesi, e dato il dilagare del virus, il governo giapponese sta valutando se investire risorse diagnostiche preziose per estendere i test a tutte le persone a bordo. (segue) (Git)