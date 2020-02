Asia: nave da crociera Westerdam ottiene permesso di sbarco in Cambogia

- La nave da crociera Ms Westerdam della compagnia Holland America è giunta questa mattina di fronte alla città costiera di Sihanoukville, in Cambogia, dopo giorni di tensione seguiti al divieto di sbarco da parte di ben cinque paesi asiatici, preoccupati dal rischio di focolai del nuovo coronavirus. L’ultimo paese a negare l’attracco alla nave, due giorni fa, era stata la Thailandia. Holland America, società di proprietà del gruppo Carnival Corp, con sede a Miami, ha riferito che il programma della crociera prevedeva uno sbarco dei passeggeri a Bangkok il 13 febbraio, e che non esiste ragione per sospettare alcun caso di coronavirus a bordo della nave. La compagnia ha spiegato che il governo della Cambogia ha concesso l’attracco alla nave, e che i passeggeri verranno trasferiti da Sihanoukville a Phnom Penh, da dove potranno far rientro a casa in aereo. (segue) (Fim)