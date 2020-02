Asia: nave da crociera Westerdam ottiene permesso di sbarco in Cambogia (2)

- Le autorità cambogiane effettueranno controlli sanitari a bordo della nave e forniranno servizi straordinari di esenzione del visto ai passeggeri per consentire loro il transito nel paese, secondo fonti governative citate da “Fresh News”. Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha dichiarato che il suo paese ha assunto una decisione “umanitaria” in un contesto di “emergenza”: “La vera malattia è la paura, e non il coronavirus”, ha dichiarato il primo ministro. Nelle scorse settimane la Westerdam si era vista negare il permesso di attracco in Giappone, a Taiwan, nelle Filippine, a Guam e in Thailandia. Le autorità sanitarie di quei paesi e territori temevano un caso analogo a quello della nave bloccata al largo di Yokohama, con 135 casi di infezione già confermati a bordo. (Fim)